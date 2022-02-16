Как звездная мама Маша Ефросинина поздравила дочь с совершеннолетием

Популярная украинская актриса и ведущая Маша Ефросинина сообщила подписчикам, что 16 февраля она отмечает не только День единения, но и день рождения своей дочери. Сегодня Нана стала совершеннолетней.

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Звездная мама не раз говорила о том, что ее наследница не любит, когда она постит в Инстаграм снимки с ней. Однако в честь 18-летия Ефросинина не удержалась от публикации фото именинницы. На свежем кадре Нана запечатлена с макияжем и распущенными волосами в атласном платье синего цвета.

«Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность… Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию — меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях! Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремлённая девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает!», — обратилась к дочери Ефросинина.

Напомним, что Маши и ее супруга Тимура Хромаева есть еще сын Александр, которому в августе исполнится 8 лет.

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