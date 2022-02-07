Модель засветила грудь

Британская супермодель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в купальнице. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото, на которых засветила обнаженную грудь, которую прикрывает руками.

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На кадрах звезда позировала в белых плавках и шляпе на фоне солнца и пляжа. Фото подписала: «Золотые вибрации…»

Модель не перестает радовать поклонников откровенными фото, по которых не скажешь, что ей 40 лет, ведь она выглядит значительно моложе своего возраста. Она выглядит безупречно и стесняется демонстрировать свое шикарное тело.

За несколько часов публикация набрала почти сотню тысяч лафков и полтысячи комментариев.

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