Супермодель дает мастер-класс по сочетанию комфорта и чувственности

Читайте также: Очень горячо: 55-летняя Синди Кроуфорд в обтягивающем спортивном бра

Все мы привыкли к тому, что прежде всего вязаные вещи — это комфорт. Зачастую они идут в размере оверсайз, что особенно актуально для зимнего сезона. Казалось бы, как трикотаж можно связать с сексуальностью? Как соединить чувственность, практичность и уют в одном флаконе? Но супермодель Алессандра Амбросио знает ответ на этот вопрос.

Алессандра Амбросио Backgrid

Для свидания с бойфрендом Ричардом Ли Алессандра выбрала короткое платье-свитер в рубчик. Высокое горло, спущенная линия плеч и фигурный вырез на груди — главные особенности данной модели. Даже в сочетании с кедами этот образ, который задумывался изначально быть в стиле casual, — выглядит очень сексуально. Берем на вооружение!

Алессандра Амбросио с бойфрендом Ричардом Ли Backgrid

Вам будет интересно прочитать на Ivona: