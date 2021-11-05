Бразильская модель выбрала кутюрное платье Elie Saab для калифорнийского гала-вечера

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Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялось знаменитое светское мероприятие — бал amfAR. И топ-модель Алессандра Амбросио никогда его не пропускает, выбирая только роскошные кутюрные наряды. На этот раз выбор бразильянки пал на коллекцию высокой моды Elie Saab весна-лето 2021.

Алессандра Амбросио Getty Images

Складывается впечатление, будто Алессандра накинула на плечи дорогостоящую версальскую люстру, кристаллы которой ажурно рассыпались по ее совершенному телу. Отметим, что особенная примета коллекции — драгоценный кейп из той же прозрачной ткани и кристаллов.

Алессандра Амбросио Getty Images

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