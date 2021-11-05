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Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялось знаменитое светское мероприятие — бал amfAR. И топ-модель Алессандра Амбросио никогда его не пропускает, выбирая только роскошные кутюрные наряды. На этот раз выбор бразильянки пал на коллекцию высокой моды Elie Saab весна-лето 2021.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Getty Images

Складывается впечатление, будто Алессандра накинула на плечи дорогостоящую версальскую люстру, кристаллы которой ажурно рассыпались по ее совершенному телу. Отметим, что особенная примета коллекции — драгоценный кейп из той же прозрачной ткани и кристаллов. 

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Getty Images

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