Самое соблазнительное платье для новогодней ночи от украинского бренда: показывает Алессандра Амбросио
Эффектный образ, который никого не оставит равнодушным
Читайте также: Как создать модный новогодний образ: ТОП-5 советовАлессандра Амбросио сейчас выступает в качестве ведущей реалити-шоу The Cut Brasil. Для нового выпуска бразильская супермодель выбрала невероятно соблазнительный и очень эффектный наряд. Знаменитость сделала ставку на платье из новой праздничной коллекции украинского бренда NUÉ Studio.
Алессандра надела асимметричное черное мини с длинным рукавом и половиной бра, украшенным кристаллами. Такой наряд отлично подойдет для новогодней вечеринки, где без внимания вы точно не останетесь. Роскошный образ топ-модель дополнила лаконичными босоножками на завязках и объемной укладкой.
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