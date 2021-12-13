Эффектный образ, который никого не оставит равнодушным

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Алессандра Амбросио сейчас выступает в качестве ведущей реалити-шоу The Cut Brasil. Для нового выпуска бразильская супермодель выбрала невероятно соблазнительный и очень эффектный наряд. Знаменитость сделала ставку на платье из новой праздничной коллекции украинского бренда NUÉ Studio.

Алессандра надела асимметричное черное мини с длинным рукавом и половиной бра, украшенным кристаллами. Такой наряд отлично подойдет для новогодней вечеринки, где без внимания вы точно не останетесь. Роскошный образ топ-модель дополнила лаконичными босоножками на завязках и объемной укладкой.

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