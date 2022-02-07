33-летняя танцовщица похвасталась спортивной фигурой

Украинская танцовщица и победительница «Танцев со звездами-2018» 33-летняя Илона Гвоздева показала кадры, которые были сделаны в августе 2021 года. На них звезда предстала в ярком купальнике и показывает, как наслаждается летом, ныряя в бассейн.

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На своей странице в Instagram Илона во время прыжка сделала одну гимнастическую позицию, которая в очередной раз продемонстрировала ее спортивное тело.

Отметим, что фанаты знаменитости засыпали ее комплиментами и лестными комментариями. Также они оставили немало реакций-смайликов на фигуру Гвоздевой.

Илона Гвоздева в купальнике instagram.com/ilonagvozdeva

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