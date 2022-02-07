Илона Гвоздева похвасталась стройной фигурой в бикини
33-летняя танцовщица похвасталась спортивной фигурой
Украинская танцовщица и победительница «Танцев со звездами-2018» 33-летняя Илона Гвоздева показала кадры, которые были сделаны в августе 2021 года. На них звезда предстала в ярком купальнике и показывает, как наслаждается летом, ныряя в бассейн.
Читайте также: Илона Гвоздева с мужем попали под сильный ураган: видеоНа своей странице в Instagram Илона во время прыжка сделала одну гимнастическую позицию, которая в очередной раз продемонстрировала ее спортивное тело.
Отметим, что фанаты знаменитости засыпали ее комплиментами и лестными комментариями. Также они оставили немало реакций-смайликов на фигуру Гвоздевой.
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