В январе певица отметила 38-летие

Оля Полякова рассекретила, что получила от мужа на день рождения instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова в новом выпуске программы «Світського життя» рассказала о том, что ей подарил супруг на день рождения.

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17 января артистка отметила 38-летие на шумной вечеринке в одном из столичных ресторанов. По словам Оли, оплата банкета стала первым подарком от супруга Вадима. Кроме того, мужчина купил для звездной жены чемодан дорогого бренда, о котором она давно мечтала.

«Во-первых, он оплатил вечеринку. Это тоже очень классно. Во-вторых, он наконец-то купил мне чемодан. Я очень хотела большой чемодан от одной дорогой компании», — поделилась Полякова.

Напомним, что ранее старшая дочь певицы Маша Полякова призналась, что вручила маме на день 38-летие крестик с изумрудами.

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