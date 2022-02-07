Миллионерша показала первое фото с новорожденным малышом

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», бизнесвумен и модель Кайли Дженнер снова стала мамой. О рождении второго ребенка 24-летняя знаменитость рассказала поклонникам на официальной странице в Инстаграм.

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Кайли уже опубликовала первое фото с новорожденным малышом и рассекретила дату родов. Оказывается, Дженнер и ее бойфренд Трэвис Скотт стали родителями еще 2 февраля, но приняли решение несколько дней не сообщать об этом в СМИ.

Пол и имя ребенка модель не рассекретила. Однако западные таблоиды со ссылкой на представителя Кайли пишут, что она родила мальчика. Отметим, что звезда и ее возлюбленный уже воспитывают девочку Сторми, который недавно исполнилось 4 года.

Кайли Дженнер родила сына instagram.com/kyliejenner

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