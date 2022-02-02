С густой шевелюрой: Дмитрий Гордон показал, как выглядел в 18 лет
Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон показал, как выглядел в юном возрасте. На своей странице в Инстаграм он опубликовал архивное фото 1985 года.
На кадре 18-летний Дмитрий позирует с густой шевелюрой и рядом с ним стоит российский певец Лев Лещенко. Этим снимком Гордон поздравил именинника с днем рождения.
Читайте также: Дмитрий Гордон рассекретил, где работают его старшие детиОтметим, что внимание подписчиков знаменитости привлекли именно его волосы: «Дмитрий, а каким шампунем вы пользовались, у вас такие красивые волосы были», «Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Ливерпуль, 1964 год», «ох и волос сколько», «18-летний Гордон – просто краш».
Напомним, что Лещенко 11 марта 2014 подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и Крыму. После чего он был внесен в черный список «Миротворца».
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Личные проблемы и попал на деньги: Александр Эллерт назвал причины депрессии
Святослав Вакарчук впервые рассказал о жизни после рождения ребенка