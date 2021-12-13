Сколько зарабатывают сыновья и дочь Дмитрия Гордона

Популярный украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон рассекретил, чем занимаются его старшие дети. В интервью программе «Зірковий шлях» многодетный отец рассказал, что его трое сыновей и одна дочь уже живут отдельно и получают зарплаты в размере нескольких тысяч долларов.

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Так, 29-летний Ростислав работает в видеохостинге YouTube. 26-летний Дмитрий закончил университет Беркли и сейчас строит карьеру композитора в Голливуде.

«Дмитрий работает с Барброй Стрейзанд, Уолтером Афанасьевым. Серьезный парень! Он фильмы делает, получает международные призы», – похвастался Гордон.

Ведущий добавил, что вместе с Дмитрием в Лос-Анджелесе проживает еще один его сын — 20-летний Лев. Он не рассказал, где именно работает Лев, но признался, что сын зарабатывает несколько тысяч долларов.

Также звездный папа рассказал, что его дочь Елизавета в 22 года работает в одной из крупных американских компаний.

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