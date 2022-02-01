Больше не рыжая: Слава Каминская перекрасила и подстригла волосы
Артистка кардинально изменила внешность
Экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская решила избавиться от образа рыжеволосой бестии и сменила прическу. Певица обрезала длинные волосы и перекрасилась в блондинку.
Читайте также: Слава Каминская в бикини показала пышные ягодицы: фотоНа своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото, на которых предстала в новом образе. Артистка сделала самую модную стрижку 2021 года – удлиненное каре, а цвет волос – теплый пшеничный оттенок блонда.
Отмечается, что еще с 2006 года Слава носила длинные волосы, цвет которых менялся от рыжего до русого с карамельным оттенком. Новый образ – одно из ее самых кардинальных изменений за последние несколько лет.
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