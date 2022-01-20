Певица поделилась очередным фото с отдыха

Известная украинская певица Слава Каминская, которая начала стоить сольную карьеру и на днях анонсировала выход своего первого сольного альбома, порадовала поклонников очередным фото с отпуска в Албании.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике малинового цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру и пышные ягодицы. За несколько часов кадр набрал почти 20 тысяч лайков и 160 лестных комментариев:

«Фигура мечты», «Это мега красиво и сексуально», «Сейчас Инстаграм сломается», «Красивый купальник», «Хороший ракурс», «Великолепная», «Очень красивая», «Шикарные булочки», «Наприседала», «Райская попа», «Богиня», «Какой орех».

Отметим, что одна из подписчиц под снимком рассекретила место, где отдыхает звезда: «Я уже знаю, где вы! Были замечены на пляжах Паласа». В ответ Слава написала, что «еще раз заметите, подходите, я не кусаюсь». На что поклонница написала: «блин, очень жаль, я не знала», после чего Каминская лаконично ответила: «уже знаете».

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