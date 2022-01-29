Зачем две самые обсуждаемые пары в мире секретно встречались в Лос-Анджелесе?

Меган Маркл и принц Гарри сходили на двойное свидание с Томом Холландом и Зендайей Getty Images

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Герцоги Сассекские также не смогли пройти мимо новой и самой обсуждаемой пары — Тома Холланда и Зендаи. Оказывается, Меган Маркл и принц Гарри позвали молодых знаменитостей на двойное свидание.

Как сообщает Daily Mail, герцоги сами связались с актерами и попросили их о встрече. Источник, близкий к паре, рассказал, что они были, мягко говоря, в шоке.

«Том никогда в жизни не встречался с Гарри и не разговаривал с ним, поэтому не знал, чего именно они хотят».

Меган Маркл и принц Гарри Getty Images

Отметим, что встреча уже состоялась, но ее детали по-прежнему остаются в строгой тайне. Многие предполагают, что целью их разговора стало возможное участие Тома и Зендаи в проекте Меган и принца Гарри на Spotify.

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