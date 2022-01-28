Эти звезды сильно разбогатели благодаря городу грехов

Знаменитости, которые заработали целое состояние на выступлениях в Лас-Вегасе instagram звезд

Концерты в Лас-Вегасе – отличный вариант для современной суперзвезды, которая хочет зарабатывать деньги на гастролях, фактически не гастролируя: нет необходимости в поездках, постоянный график и регулярный поток нетерпеливых посетителей, посещающих Лас-Вегас.

Хотите знать, кто заработал больше всего денег, выступая в Лас-Вегасе? Ivona собрала лучшие шоу по номерам Billboard Boxscore.

Леди Гага, «Lady Gaga Enigma + Jazz & Piano» (2018-2021).

Заработок: $53,9 млн.

Род Стюарт, «The Hits» (2011-2018).

Заработок: $57,4 млн.

Бетт Мидлер, «The Showgirl Must Go On» (2008–2010).

Заработок: $71,8 млн.

Шер (2008-2011).

Заработок: $97,4 млн.

Дженнифер Лопес (2016-2018).

Заработок: $101,9 млн.

Элтон Джон (2011-2018).

Заработок: $131 млн.

Бритни Спирс, «Часть меня» (2013-2017).

Заработок: $137 млн.

Элтон Джон, «The Red Piano» (2004-2009).

Заработок: $166,4 млн.

Селин Дион (2011-2019).

Заработок: $296 млн.

Селин Дион, «Новый день…» (2003-2007).

Заработок: $385 млн.

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