Знаменитости, которые заработали целое состояние на выступлениях в Лас-Вегасе
Концерты в Лас-Вегасе – отличный вариант для современной суперзвезды, которая хочет зарабатывать деньги на гастролях, фактически не гастролируя: нет необходимости в поездках, постоянный график и регулярный поток нетерпеливых посетителей, посещающих Лас-Вегас.
Хотите знать, кто заработал больше всего денег, выступая в Лас-Вегасе? Ivona собрала лучшие шоу по номерам Billboard Boxscore.
Леди Гага, «Lady Gaga Enigma + Jazz & Piano» (2018-2021).
Заработок: $53,9 млн.
Род Стюарт, «The Hits» (2011-2018).
Заработок: $57,4 млн.
Бетт Мидлер, «The Showgirl Must Go On» (2008–2010).
Заработок: $71,8 млн.
Шер (2008-2011).
Заработок: $97,4 млн.
Дженнифер Лопес (2016-2018).
Заработок: $101,9 млн.
Элтон Джон (2011-2018).
Заработок: $131 млн.
Бритни Спирс, «Часть меня» (2013-2017).
Заработок: $137 млн.
Элтон Джон, «The Red Piano» (2004-2009).
Заработок: $166,4 млн.
Селин Дион (2011-2019).
Заработок: $296 млн.
Селин Дион, «Новый день…» (2003-2007).
Заработок: $385 млн.
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