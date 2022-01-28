Судья отпустила преследователя певицы

Украинская певица и «Холостячка» Злата Огневич рассказала, что судья опустила ее преследователя Вадима Лебедя, который угрожает ее убить. На своей странице в Instagram звезда рассказала, что снова находится в небезопасности.

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По словам исполнительницы, полиция сделала все возможное, но судья не стала рассматривать дело.

«Мы подали просьбу о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне, но женщина-судья даже не стала рассматривать этот очень мелкий, по видимому, для нее вопрос. Преступник в данный момент на свободе, по закону его больше не могут задерживать. Ему даже не вручено предписание о неприближении ко мне», – пожаловалась певица в Instagram-историях.

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Также Злата рассказала, как ее преследователь отреагировал на то, что артисте не удалось посадить его в тюрьму.

«Преступник сегодня на рассмотрении с ухмылкой сказал: «Я вам говорил, что мне ничего не будет», – рассказала Огневич.

Напомним, что 25 января полиция задержала мужчину, который более трех лет преследовал Злату. Он обещал убить артистку, если та будет его игнорировать.

Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich

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