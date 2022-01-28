Кейт Миддлтон рассказала о странностях мужа

Герцог Кембриджский, как и все обычные люди, имеет вредные привычки, пишет The Sun. Супруги вовремя визита на базу королевских Военно-воздушных сил Великобритании на Кипре и случайно проговорились о вредных привычках Уильяма, которые ее раздражают Кейт Миддлтон.

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Когда принц Уильям заметил желтый диван, то пошутил, что нужно держать пиццу подальше от диванов.

В ответ на это Кейт сказала: «Ты кошмар с этим!». Позже она рассказала, что герцог Кембриджский очень любит посидеть на диване с пиццей, причем иногда выковыривает оттуда самые вкусные ингредиенты.

Принц Уильям быстро среагировал и увел разговор в тему о любимых блюдах, отметив, что они с Кейт любят карри.

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