Энн Хэтэуэй перекрасилась в блондинку: фото
Актриса кардинально изменила прическу и цвет волос
Известная американская актриса Энн Хэтэуэй давненько ничего не меняла в своей внешности. Но теперь знаменитость решилась на эксперименты и перекрасилась в блондинку, в дополнение изменила не только цвет волос, но и прическу.
Читайте также: Самая модная челка сезона: показывает Энн ХэтэуэйПапарацци засняли 39-летнюю звезду в Нью-Джерси на сьемках криминального фильма «Эйлин». В картине Энн получила роль женщины, которая работает в тюрьме для подростков. Именно ради этой роли Хэтэуэй решилась на временные изменения с волосами.
Отмечается, что фильм, над которым работает актриса, снимается по дебютному роману американской писательницы Отессы Мошфег.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Советские актеры, которые сбежали в Голливуд
73-летняя украинская актриса перенесла операцию на сердце: подробности