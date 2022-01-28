Актриса кардинально изменила прическу и цвет волос

Известная американская актриса Энн Хэтэуэй давненько ничего не меняла в своей внешности. Но теперь знаменитость решилась на эксперименты и перекрасилась в блондинку, в дополнение изменила не только цвет волос, но и прическу.

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Папарацци засняли 39-летнюю звезду в Нью-Джерси на сьемках криминального фильма «Эйлин». В картине Энн получила роль женщины, которая работает в тюрьме для подростков. Именно ради этой роли Хэтэуэй решилась на временные изменения с волосами.

Отмечается, что фильм, над которым работает актриса, снимается по дебютному роману американской писательницы Отессы Мошфег.

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