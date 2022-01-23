Белла Хадид откровенно рассказала о проблемах с алкоголем
Накануне модель сделала признание
Читайте также: Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе: есть пострадавшиеОдна из самых высокооплачиваемых моделей мира Белла Хадид накануне дала откровенное интервью изданию InStyle. 25-летняя знаменитость рассказала, что ей пришлось отказаться от алкоголя.
По словам Беллы, все началось с того, как она обратилась к врачу и ей рассказали о влиянии алкоголя на мозг. Модель уже полгода ведёт здоровый образ жизни.
«Я сделала свой выбор. Раньше я настолько любила алкоголь, что могла не контролировать себя, отменяя ради этого свои дела», — призналась она.
«Я не чувствую необходимости употреблять алкоголь, потому что я знаю, что если я выпью, я проснусь в три часа ночи с жуткой тревогой из-за глупости, которую я сказала пять лет назад», — закончила Белла.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: