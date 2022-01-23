Накануне модель сделала признание

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Белла Хадид накануне дала откровенное интервью изданию InStyle. 25-летняя знаменитость рассказала, что ей пришлось отказаться от алкоголя.

Белла Хадид и Кендалл Дженнер Getty Images

По словам Беллы, все началось с того, как она обратилась к врачу и ей рассказали о влиянии алкоголя на мозг. Модель уже полгода ведёт здоровый образ жизни.

«Я сделала свой выбор. Раньше я настолько любила алкоголь, что могла не контролировать себя, отменяя ради этого свои дела», — призналась она.

Белла Хадид Getty Images

«Я не чувствую необходимости употреблять алкоголь, потому что я знаю, что если я выпью, я проснусь в три часа ночи с жуткой тревогой из-за глупости, которую я сказала пять лет назад», — закончила Белла.

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