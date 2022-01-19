Актриса призналась, что липосакция помогла ей почувствовать себя хорошо

Известная американская актриса Эми Шумер опубликовала фотографии в купальнике и рассказала, что «наконец-то» чувствует себя хорошо.

Читайте также: Эми Шумер призналась, почему больше не сможет забеременеть

На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость рассказала, как она помогла своему здоровью в недавнем прошлом. По ее словам, она сделала себе еще одну процедуру, которая связана не с весом, а с женским здоровьем. Звезда сделала процедуру эндометриоза.

«Я чувствую себя хорошо. Ну, наконец-то. Это было путешествие, спасибо, что помогли мне вернуть силы Эндо и Липо никогда не думала, что буду это делать. Все меняется, когда твоя матка не сокращается в течение 2,5 лет, а тебе исполнилось 40 лет», – подписала кадры комик.

Отметим, что Эми приписали операции по эндометриозу и липосакции, после которых она смогла почувствовать себя лучше. В своей истории в Instagram она также сообщила, что весит 170 фунтов (77 килограмм).

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Ким Кардашьян заметно похудела: фото в бикини

Слишком горячая: Рианна снялась в сексуальном белье