Актриса пережила тяжелую операцию из-за эндометриоза

Известная американская комедийная актриса Эми Шумер, которая снималась в фильмах «Ищу друга на конец света», «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову», откровенно рассказала подписчицам о своей борьбе с эндометриозом.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя звезда объявила, что больше никогда не сможет родить ребенка. Лежа на больничной койке, кинозвезда записала несколько видео, в которых призналась, что на днях перенесла операцию по удалению матки и аппендицита.

«Итак, это утро после моей операции из-за эндометриоза, и мне удалили матку. Врач обнаружил 30 очагов эндометриоза, которые он удалил. Он удалил и мой аппендикс, потому что его также поразил эндометриоз. В моей матке было очень много крови, и у меня часто возникали боли», – поделилась шокирующими подробностями Шумер.

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