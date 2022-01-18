Ведущая хвасталась отдыхов в Португалии

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева восхитила пляжными фото в бикини. На своей странице в Инстаграм она опубликовала снимки с отдыха в Порту-Мониш на Мадейре (Португалия), где наслаждается отпуском и демонстрирует стройную фигуру в купальнике.

«За спиной океан. Но спиной к нему не страшно. Потому что я в бассейне, в Порту-Мониш на Мадейре. Лавовые бассейны (в карусели есть видео) созданы на основе естественно стекающей в океан вулканической лавы. Окультурены людьми и поддерживаются в прекрасной форме. В январе температура воды +19-21°. Я купалась, конечно», – подписала публикацию Надежда.

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За несколько часов снимки и видео набрали почти десять тысяч лайков и множество комментариев, в которых подписчики отметили фигуру 53-летней ведущей и ее естественную красоту.

«Фигура класс!», «Очень красивые виды! Надюша, но вы их украшение! Фигурка – загляденье!», «Какая стройная красотка!», «Наденька, Вы очень стройная. У Вас великолепная фигура. Так держать. Вы невероятная красавица», «Фигура – восхищение», «Вы-длинноногая красавица», «Вот это фигура!», «Все прекрасно и радует глаз! И вид и модель!», «Замечательная, прекрасная, положительная и вдохновляющая!», «Девочка, даже не 25, максимум 18».



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