Ведущая похвасталась полезным завтраком и показала видео с тренировки

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в Инстаграм-сторис призналась поклонникам, что во время новогодних и рождественских праздников позволила себе употреблять алкоголь и не совсем здоровую пищу. Звезда объявила, что с сегодняшнего дня возвращается к правильному питанию и занятиям спортом.

«Да… Не могу сказать, что на эти праздники я вела здоровый образ жизни. Но кто из нас не баловался винишком, друзья. Я вас прошу. Пора на тренировку», — сказала Леся в утреннем видео.

Как выглядит Никитюк после новогодних праздников instagram.com/lesia_nikituk

Сначала знаменитость обнародовала фото полезного завтрака — овсяной каши с фруктами.

Чем завтракает Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

А после этого сделала репост забавного видео со страницы личного фитнес-тренера Игоря. В ролике Леся делает упражнение с мячом. В это время тренер ее спрашивает: «А кто тут вернулся?». На что Никитюк с юмором отвечает: «Целлюлит».

Леся Никитюк на тренировке instagram.com/lesia_nikituk

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