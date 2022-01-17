Кристина Горняк призналась, на что тратить зарплату

Супруга ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук ответила на один с часто задаваемых вопросов подписчиков. Пользователи Сети поинтересовались у девушки, какую сумму она тратить ежемесячно на себя.

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В Инстаграм-сторис Кристина призналась, что никогда не считала, сколько денег она тратит на косметику, одежду и другие личные потребности, однако рассекретила общую сумму расходов.

«В общем, на месяц я трачу на все свои платежи и расходы, за которые отвечаю я, по 50-60 тысяч гривен. Иногда эта сумма может быть меньше, а если я покупаю вещи, то может быть и больше», — написала Остапчук.

Сколько жена Остапчука тратит в месяц instagram.com/kristygor

Девушка заявила, что сейчас ее звездный муж вкладывает все свои гонорары в строительство дома, поэтому в данный момент в ее обязанности входят: оплата коммунальных услуг и паркинга, а также покупка еды и заправка бензином авто.

Кристина Горняк о ежемесячных тратах instagram.com/kristygor

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