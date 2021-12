СМИ рассекретили ежегодные доходы Мэрайи Кэри на рождественские праздники

All I Want for Christmas Is You: сколько зарабатывает Мэрайя Кэри на рождественском хите instagram.com/mariahcarey

Никто из современных звезд шоу-бизнеса так не богатеет на новогодних праздниках, как американская певица и музыкальный продюсер Мэрайя Кэри. У 52-летней артистки есть целых два альбома с рождественскими песнями. Первый из них вышел еще в 1994 году и стал мегапопулярным в первую очередь благодаря треку All I Want for Christmas Is You.

Композиция до сих пор находится на вершинах мировых чартов и приносит Кэри немалый доход на Новый год и Рождество. Так, издание Celebrity Net Worth решило подсчитать, сколько Мэрайя получает в декабре и январе за ротацию своего хита. По данным портала, знаменитость зарабатывает около 600 тысяч долларов ежегодно.

Больше за новогодние треки получали только две британские рок-группы — Slade (840 тысяч долларов за композицию Merry Christmas Everybody 1973 года) и The Pogues (630 тысяч долларов за песню Fairytale of New York 1987 года).

