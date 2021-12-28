Модель снялась обнаженной

Известная немецкая топ-модель Хайди Клум взбудоражила поклонников очередной порцией откровенных фото. На своей странице в Инстаграм манекенщица опубликовал снимки, на которых показала, как отпраздновала Рождество.

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На одном из кадров звезда позирует обнаженной, когда подымается по лестнице на второй этаж дома и прикрывается одеялом. На следующих фото модель показала семейную идиллию со своим мужем Томом Каулитцем и псом.

«Давай вернемся в постель», – подписала публикацию Хайди.

К слову, Клум надела новогоднюю шапку со своим именем, закутавшись в одеяло, мило обнимает пса. А ее супруг предпочел одеть халат с леопардовым принтом. Также Том нежно целует жену.

Отметим, пара состоит в браке еще с 2019 года. Они часто появляются вместе на светским мероприятиях и стесняются проявлять чувства друг к другу на публике.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото супругов:

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