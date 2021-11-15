Модель снялась топлес

Известная немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум завесила пышный бюст без бюстгальтера. На своей странице в Инстаграм знаменитость позировала на фоне восхода солнца, на острове Миконос в Греции.

Читайте также: Хайди Клум ошеломила снимком без трусов: реакция фанатов

На фото звезда продемонстрировала стройное тело и пышную грудь, которую прикрывала локтями рук. Также Хайди, которая стояла на террасе отельного номера в Греции, прикрыла и лицо. По кадрам видно, что модель приняла душ или ванну, так как ее голова и нижняя часть тела окутана в полотенца.

«Восход Миконос – это так красиво!», – лаконично подписала кадр Клум.

Отметим, что Хайди Клум под фото скрыла количество лайков и комментарии.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: