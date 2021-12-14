Вышел первый трейлер фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора»
Узнайте, когда состоится премьера третьей части спин-оффа о Гарри Поттере
Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). В третьей части спин-оффа о Гарри Поттере обещают раскрыть секреты Дамблдора.
Читайте также: Спустя 20 лет: как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера»События будут проходить в Хогвартсе – школе волшебников. Герои будут вовлечены в связанное с магией ограбление, встретят новых зверей и узнают больше об отношениях между Дамблдором и злодеем Гриндельвальдом (которого играет Мэдс Миккельсен, вместо Джонни Деппа).
В актерский состав вошли Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Уильям Надилам и Кэтрин Уотерстон.
Отметим, что создатель Гарри Поттера Джоан Роулинг вместе со Стивом Клоузом написали сценарий «Секреты Дамблдора».
В Warner Bros. запланировали мировую премьеру фильма «Секреты Дамблдора» 15 апреля 2022 года.
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