Узнайте, когда состоится премьера третьей части спин-оффа о Гарри Поттере

Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). В третьей части спин-оффа о Гарри Поттере обещают раскрыть секреты Дамблдора.

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События будут проходить в Хогвартсе – школе волшебников. Герои будут вовлечены в связанное с магией ограбление, встретят новых зверей и узнают больше об отношениях между Дамблдором и злодеем Гриндельвальдом (которого играет Мэдс Миккельсен, вместо Джонни Деппа).

В актерский состав вошли Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Уильям Надилам и Кэтрин Уотерстон.

Отметим, что создатель Гарри Поттера Джоан Роулинг вместе со Стивом Клоузом написали сценарий «Секреты Дамблдора».

В Warner Bros. запланировали мировую премьеру фильма «Секреты Дамблдора» 15 апреля 2022 года.

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