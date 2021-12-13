Сколько платят Маше Поляковой за рекламу в ее профиле

Старшей дочери одной из самых популярных артисток Украины Оли Поляковой, Маше Поляковой в 16-летнем возрасте удалось заработать огромную сумму денег. В программе «Зірковий шлях» девушка рассекретила, сколько сейчас она получает за рекламные посты в Instagram.

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Ранее на странице Маши было указано, что за сторис она берет 600 грн, а за рекламу в публикации — 1600 грн. Но после того, как ее популярность в Сети увеличилась, Полякова решила изменить прайс.

По словам Маши, теперь рекламодатели платят ей 1500 грн за сторис и 2500 грн за одну публикацию в аккаунте. Девушка отметила, однажды всего за неделю ей удалось заработать 10 тысяч гривен.

«У меня уже и охват хороший. Около 40 тысяч просмотров на сторис. На посты всегда показов от 100 тысяч», — похвасталась дочь Оли Поляковой.

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