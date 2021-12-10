Криштиану Роналду снялся в мокрой фотосессии в одних шортах: фото
Спортсмен похвастался спортивной фигурой
Известный португальский футболист и модель Криштиану Роналду снялся в черно-белой фотосессии. На своей странице в Инстаграм он поделился кадром, на котором позирует в одних шортах.
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За несколько часов кадр набрал более 8 миллионов лайков и почти 100 тысяч комментариев:
«Огонь», «Тело – мечта», «Шикарный мужчина», «В тебя легко влюбится», «Сексуальный», «Твоей девушке повезло», «Я ослепла от этой красоты», «6 кубиков – благодать для глаз».
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