Спортсмен похвастался спортивной фигурой

Криштиану Роналду снялся в мокрой фотосессии в одних шортах: фото instagram.com/cristiano

Известный португальский футболист и модель Криштиану Роналду снялся в черно-белой фотосессии. На своей странице в Инстаграм он поделился кадром, на котором позирует в одних шортах.

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На фото спортсмен засветил стальной торс и спортивное тело, при виде на которое все поклонницы в восторге.

За несколько часов кадр набрал более 8 миллионов лайков и почти 100 тысяч комментариев:

«Огонь», «Тело – мечта», «Шикарный мужчина», «В тебя легко влюбится», «Сексуальный», «Твоей девушке повезло», «Я ослепла от этой красоты», «6 кубиков – благодать для глаз».

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