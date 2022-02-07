Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду дорогой подарок на его день рождения

Криштиану Роналду получил подарок от невесты за $200 тыс: фото и видео instagram.com/cristiano

Модель и невеста известного футболиста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, которая беременна близнецами, подарила автомобиль в честь его дня рождения.

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Отмечается, что 5 февраля футболисту исполнилось 37 лет, и невеста вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов.

«Поздравляю с 37-летием, любовь моей жизни. Мы бесконечно любим тебя. Ты лучший отец и лучший партнер, которого Бог только мог нам дать. Ты настоящий боец, который заслужил все хорошее, что с тобой случилось. Ты настоящее совершенство и вдохновение, – написала Джорджина на своей странице в инстаграме под видео.

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В свою очередь, спортсмен в честь своего дня рождения опубликовал в Инстаграме совместную фотографию с возлюбленной:

«Жизнь – это настоящие американские горки. Тяжелая работа, огромная скорость, цели, которых надо достичь, завышенные ожидания… Но все в конце концов сводится к семье, любви, честности, дружбе. Это главные ценности», – написал он.

Ранее Криштиану Роналду поздравил с днем рождения свою возлюбленную, разместив ее портрет на самом высоком небоскребе мира, Бурдж-Халифа в Дубае.

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