Телеведущая удивила коротким мини-платьем

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в мини-платье. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в откровенном наряде на берегу Атлантического океана.

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На кадрах звезда предстала в откровенном мини-платье с блестками, которое подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ноги. Образ дополнила минималистическими украшениями на руках и массивным ожерельем на шее.

К слову, ведущая отдыхает в курортном отеле «Hilton Cabo Verde Sal Resort» в Кабо-Верде.

За несколько часов публикация набрала более 60 тысяч лайков и множество лестных комментариев:

«Красотка», «Красивое ожерелье», «Платиновая рыбка», «Владычица морская», «Пушка», «Богиня! Леся, разве можно быть такой красивой?», «Запредельно шикарно», «Супер, красивая, надеюсь не замёрзла пока фотографировалась», «Однозначно это твоё платье, отлично сидит», «Роскошная девушка», «И тут русалки все позавидовали».

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