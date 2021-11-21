Только посмотрите, как они похожи

Читайте также: Как сестры: Кайя Гербер с матерью Синди Кроуфорд в безупречных парных образах

Накануне Сальма Хайек появилась на церемонии вручения звезды на Голливудской аллее славы в компании своей 14-летней дочери Валентины. Для нового выхода девушки выбрали парные наряды. Они обе появились в total black аутфитах. Сальма была одета в платье, украшенное цепями, а Валентина — в платье, с мехом на груди и подоле. Сверху дочь актрисы накинула пиджак, а дополнила дерзкий образ — высокими сапогами на каблуке.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной Getty Images

Ранее Валентина сопровождала звездную маму на премьере фильма «Вечные» в Лондоне.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной Getty Images

Напомним, Сальма воспитывает 14-летнюю дочь в браке с Франсуа Анри Пино.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: