Как сестры: Кайя Гербер с матерью Синди Кроуфорд в безупречных парных образах
Кайя Гербер с матерью Синди Кроуфорд на вечере Omega
Читайте также: Ванесса Хадженс показала самую стильную укладку для волос средней длиныНа днях прошло торжественное открытие нового бутика Omega в Сан-Франциско. На вечере появились, в том числе, амбассадоры бренда 20-летняя модель и актриса Кайя Гербер и Синди Кроуфорд.
Кайя выбрала для выхода черное платье Celine на тонких бретелях с плиссированной юбкой. Звезда подобрала к своему наряду золотые часы с изумрудным циферблатом, отказавшись от других украшений и аксессуаров.
Последовав примеру дочери, 55-летняя Синди Кроуфорд тоже решила сделать ставку на черный и не прогадала. Культовая супермодель появилась в облегающем миди-платье с прозрачными вставками, длинными рукавами и глубоким декольте. Запястье Синди также украшали часы Omega из розового золота с синим циферблатом.
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