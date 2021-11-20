Кайя Гербер с матерью Синди Кроуфорд на вечере Omega

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На днях прошло торжественное открытие нового бутика Omega в Сан-Франциско. На вечере появились, в том числе, амбассадоры бренда 20-летняя модель и актриса Кайя Гербер и Синди Кроуфорд.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд Getty Images

Кайя выбрала для выхода черное платье Celine на тонких бретелях с плиссированной юбкой. Звезда подобрала к своему наряду золотые часы с изумрудным циферблатом, отказавшись от других украшений и аксессуаров.

Кайя Гербер Getty Images

Последовав примеру дочери, 55-летняя Синди Кроуфорд тоже решила сделать ставку на черный и не прогадала. Культовая супермодель появилась в облегающем миди-платье с прозрачными вставками, длинными рукавами и глубоким декольте. Запястье Синди также украшали часы Omega из розового золота с синим циферблатом.

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