Дочь Эминема опубликовала откровенное фото

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Хейли Джейд Скотт активно ведет страницу в Instagram и часто балует подписчиков своими фотографиями. Невозможно не отметить, что у дочери рэпера Эминема идеальная фигура, поэтому она часто делится откровенными кадрами.

Накануне 25-летняя Хейли опубликовала фотографию, на которой она позирует в сексуальном наряде. Модель надела белый трикотажный топ с открытой спиной и длинные кожаные штаны, которые удачно подчеркнули ее фигуру. Завершили дерзкий образ девушки ботинки на каблуке с черепашьим принтом.

Отметим, что Хейли — единственная родная дочь Эминема. Девушка родилась в браке исполнителя с Кимберли Энн Скотт. Позже рэпер удочерил еще двоих детей: дочь Скотт от предыдущих отношений — Уитни, и дочь сестры Скотт — Алайну.

Эминем с дочерью Хейли Фото из открытых источников

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