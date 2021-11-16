Alyosha в экстремальном мини похвасталась стройными ножками: фото
Украинская певица Alyosha показала стройные ножки в коротком мини-платье, которое очень похоже на ночную рубашку. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала пикантное фото, на котором продемонстрировала не только ноги, но и стройную фигуру.
Под снимком артистка написала отрывок стихотворения, возможно собственного, на украинском языке:
«Спокуса
Грають світлотіні на твоїх губах
В напрузі
Ця осіння ніч заливає дах
Несуться
Хвилі і тремтять у мереживі
Звільни вже
Свою фентезі мою енерджі», – написала певица.
Читайте также: Тарас Тополя и Alyosha трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбыЗа несколько часов кадр набрал более 3 тысяч лайков и десятки лестных комментариев, в которых поклонники восхитились внешностью артистки и предположили, что подпись под фото это отрывок из новой песни:
«Супер», «Кайф», «Шикарная», «Это новая песня? Очень хочется послушать», «Очень красиво, и это не только о стихах», «Красотка».
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