Артистка продемонстрировала стройное тело

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Известная американская певица и актриса Леди Гага похвасталась стройным телом в откровенном платье. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала серию снимков, на которых она позирует на красной дорожке в Милане.

«Я весь день плакала, занимаясь прессой в Милане. Я так благодарна и полна уважения за то, что снялась в нашем фильме Дом Гуччи», – подписала кадры знаменитость.

Артистка предстала перед публикой в облегающем красном платье с высоким разрезом и откровенным корсетом от Versace, который подчеркнул ее стройные ноги и пышную грудь.

Гага дополнила образ красными туфлями на высоком каблуке и драгоценностями на ушах, шее и руках от Tiffany. А также изюминки к образу добавили яркий макияж звезды и ее стильная прическа.

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