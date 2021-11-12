Узнайте, какой была Грейс Келли

В пятницу, 12 ноября, одной из легендарных актрис XX века и княгине Монако Грейс Келли исполнилось бы 92 года. Сегодня Ivona вспоминает трагические моменты из жизни этой женщины и рассказывает о том, какой она была и как добилась успеха.

Несчастливое детство

Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии. В семье трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле, который сделал миллионное состояние на строительстве из кирпича Джона Брендана Келли и тренера женской спортивной команды Пенсильванского университета Маргарет Кэтрин Келли (Майер).

Актриса Грейс Келли Getty Images

Отец больше любил старшую дочь Пегги, поэтому младшей любви не хватало. А мать не умела появляться любовь и одобряла физические наказания.

Юность

Выступать на сцене Грейс начала еще в школьные годы. Кроме того, она занималась балетом, но при росте 167 см была слишком высокой для него.

Грейс Келли в молодости Getty Images

Родители не поддерживали дочь и не верили в ее актерский талант. Но дяди по отцу – актер Уолтер и сценарист Джордж знали, что Грейс станет знаменитой. Наперекор семье актриса поступила в Академию драматического искусства.

Грейс Келли на съемках Getty Images

После такого поступка она лишилась финансовой поддержки родителей, и ей пришлось зарабатывать деньги самостоятельно. Юная девушка устроилась моделью, где снималась в рекламе и получала около 400 долларов в неделю, и тогда это были приличные деньги.

Первый кроткий роман

Позже актриса закрутила роман с коллегой еврейской национальности, после чего католическая семья Келли отдалилась от нее еще больше, ведь мужчина был женат. Он ушел из семьи, но отношения продлились недолго.

Грейс Келли на фотосессии Getty Images

Келли хотела сниматься в кино, но карьеру начала с Бродвея. Она участвовала в нескольких постановках, однако понимала, что ее высокий голос не очень хорошо звучит со сцены. Она работала над ним, но ничего не помогало.

Грейс Келли в юности Getty Images

Муза Альфреда Хичкока

Первым фильмом с ее участием стала лента «Веришь или нет» 1950г года. А в 1952 году режиссер Альфред Хичкок предложил сыграть в трех его фильмах в 1954-55 годах, таких как: «В случае убийства набирайте «М», «Окно во двор», «Поймать вора».

День рождения Грейс Келли Getty Images

Награды

Режиссер стал ее наставником, а она – его музой. Карьера киноактрисы продлилась всего семь лет. За это время она успела получить два «Золотых глобуса», «Оскар» и вписать свое имя в мировую историю киноиндустрии.

Оскар Грейс Келли Getty Images

Свадьба и запрет на карьеру

В 1956 году Грейс вышла замуж за принца Монако Ренье III, который стал правителем страны. Это была свадьба столетия. Ее платье было украшено жемчугом и на его пошив ушло 90 метров тюля и шелка. Дизайнером наряда стала Хелен Роуз, которая специально для актрисы его разработала.

Свадьба Грейс Келли Getty Images

Свадебный торт весил 90 килограммов. Церемония прошла в Монако, на ней присутствовали 600 гостей, включая Кэри Гранта и Аристотеля Онассиса.

Грейс Келли и Ренье III Getty Images

После свадьбы новоиспеченный муж запретил Грейс Келли играть в кино, а в Монако больше не прокатывали фильмы с ее участием.

Грейс Келли с мужем Getty Images

В 1962 году она хотела вернуться в кино и даже договорилась об участии в новом фильме Хичкока, но муж опять наложил запрет на актерство.

Несчастливый брак и дети

В 1957 году родилась Каролина, год спустя – Альбер II (нынешний правитель Монако), в 1965 году – Стефания. Все трое вспоминали, что в детстве были ближе к няне, чем к собственным родителям. Грейс Келли любила детей, но они ее утомляли. Также она могла повторять ошибки своей матери и физически наказывать детей.

Княгиня Монако Getty Images

Она мечтала вернуться на экраны телевизоров. В 1977 году была снята 30-минутная документальная лента «Перезагрузка», но она так и не вышла в свет из-за запрета, наложенного мужем.

Грейс Келли с мужем и детьми Getty Images

Работа

Актриса открыла фонд для поддержки искусства в Монако и за его пределами и хоть так занимала себя полезной деятельностью. Также она поддерживала Красный крест и организацию по работе с сиротами.

Стиль Грейс Келли Getty Images

Авария

13 сентября 1982 года Грейс везла дочь Стефанию в Париж. На крутом повороте машина сошла с трассы и пролетела вниз с горы около 40 метров.

Дочь Грейс не сильно пострадала, а от ее мать сильно. Врачи не смогли ей ничем помочь и по указанию мужа отключили ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Актриса XX века Getty Images

Загадочная смерть

Принцесса Каролина впоследствии вспоминала, что Стефания говорила: мама жаловалась на неработающие тормоза.

Тайна страшной аварии не разгадана до сих пор. Непонятно, почему за рулем была она сама, а не шофер, возможно, у нее случилось кровоизлияние в мозг, что и привело к трагедии. Но этого мы так и не узнаем. Но ходили слухи, что ее пытался убить собственный муж.

Грейс Келли с семьей Getty Images

Похороны

Похороны Грейс прошли в том же соборе Святого Николая, где 26 лет назад она вышла замуж. Процессию показывали по телевидению, зрителей было более 100 миллионов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: