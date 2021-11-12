Загадочная смерть, несчастное детство и брак: трагическая судьба Грейс Келли
В пятницу, 12 ноября, одной из легендарных актрис XX века и княгине Монако Грейс Келли исполнилось бы 92 года. Сегодня Ivona вспоминает трагические моменты из жизни этой женщины и рассказывает о том, какой она была и как добилась успеха.
Несчастливое детство
Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии. В семье трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле, который сделал миллионное состояние на строительстве из кирпича Джона Брендана Келли и тренера женской спортивной команды Пенсильванского университета Маргарет Кэтрин Келли (Майер).
Отец больше любил старшую дочь Пегги, поэтому младшей любви не хватало. А мать не умела появляться любовь и одобряла физические наказания.
Юность
Выступать на сцене Грейс начала еще в школьные годы. Кроме того, она занималась балетом, но при росте 167 см была слишком высокой для него.
Родители не поддерживали дочь и не верили в ее актерский талант. Но дяди по отцу – актер Уолтер и сценарист Джордж знали, что Грейс станет знаменитой. Наперекор семье актриса поступила в Академию драматического искусства.
После такого поступка она лишилась финансовой поддержки родителей, и ей пришлось зарабатывать деньги самостоятельно. Юная девушка устроилась моделью, где снималась в рекламе и получала около 400 долларов в неделю, и тогда это были приличные деньги.
Первый кроткий роман
Позже актриса закрутила роман с коллегой еврейской национальности, после чего католическая семья Келли отдалилась от нее еще больше, ведь мужчина был женат. Он ушел из семьи, но отношения продлились недолго.
Келли хотела сниматься в кино, но карьеру начала с Бродвея. Она участвовала в нескольких постановках, однако понимала, что ее высокий голос не очень хорошо звучит со сцены. Она работала над ним, но ничего не помогало.
Муза Альфреда Хичкока
Первым фильмом с ее участием стала лента «Веришь или нет» 1950г года. А в 1952 году режиссер Альфред Хичкок предложил сыграть в трех его фильмах в 1954-55 годах, таких как: «В случае убийства набирайте «М», «Окно во двор», «Поймать вора».
Награды
Режиссер стал ее наставником, а она – его музой. Карьера киноактрисы продлилась всего семь лет. За это время она успела получить два «Золотых глобуса», «Оскар» и вписать свое имя в мировую историю киноиндустрии.
Свадьба и запрет на карьеру
В 1956 году Грейс вышла замуж за принца Монако Ренье III, который стал правителем страны. Это была свадьба столетия. Ее платье было украшено жемчугом и на его пошив ушло 90 метров тюля и шелка. Дизайнером наряда стала Хелен Роуз, которая специально для актрисы его разработала.
Свадебный торт весил 90 килограммов. Церемония прошла в Монако, на ней присутствовали 600 гостей, включая Кэри Гранта и Аристотеля Онассиса.
После свадьбы новоиспеченный муж запретил Грейс Келли играть в кино, а в Монако больше не прокатывали фильмы с ее участием.
В 1962 году она хотела вернуться в кино и даже договорилась об участии в новом фильме Хичкока, но муж опять наложил запрет на актерство.
Несчастливый брак и дети
В 1957 году родилась Каролина, год спустя – Альбер II (нынешний правитель Монако), в 1965 году – Стефания. Все трое вспоминали, что в детстве были ближе к няне, чем к собственным родителям. Грейс Келли любила детей, но они ее утомляли. Также она могла повторять ошибки своей матери и физически наказывать детей.
Она мечтала вернуться на экраны телевизоров. В 1977 году была снята 30-минутная документальная лента «Перезагрузка», но она так и не вышла в свет из-за запрета, наложенного мужем.
Работа
Актриса открыла фонд для поддержки искусства в Монако и за его пределами и хоть так занимала себя полезной деятельностью. Также она поддерживала Красный крест и организацию по работе с сиротами.
Авария
13 сентября 1982 года Грейс везла дочь Стефанию в Париж. На крутом повороте машина сошла с трассы и пролетела вниз с горы около 40 метров.
Дочь Грейс не сильно пострадала, а от ее мать сильно. Врачи не смогли ей ничем помочь и по указанию мужа отключили ее от аппаратов жизнеобеспечения.
Загадочная смерть
Принцесса Каролина впоследствии вспоминала, что Стефания говорила: мама жаловалась на неработающие тормоза.
Тайна страшной аварии не разгадана до сих пор. Непонятно, почему за рулем была она сама, а не шофер, возможно, у нее случилось кровоизлияние в мозг, что и привело к трагедии. Но этого мы так и не узнаем. Но ходили слухи, что ее пытался убить собственный муж.
Похороны
Похороны Грейс прошли в том же соборе Святого Николая, где 26 лет назад она вышла замуж. Процессию показывали по телевидению, зрителей было более 100 миллионов.
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