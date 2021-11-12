Украинская певица назвала самую бессмысленную вещь в ее гардеробе

Одна и самых популярных украинских исполнительниц Наталья Могилевская опубликовала в Инстаграм новый пост на тему шопинга. В публикации Народная артистка рассекретила, что среди ее любимых вещей в гардеробе есть платье бренда Jean-Paul Gaultier и сумка от McQueen. При этом звезда добавила, что ей не жаль денег только на кроссовки и палки для скандинавской ходьбы.

«Есть любимые вещи из девяностых — платье Jean-Paul Gaultier, сумка McQueen, но, если честно, моя любимая одежда, на которую, правда, не жалко денег — это кроссовки и палки для скандинавской ходьбы. Я, правда, не бываю более счастливой, чем на моих утренних прогулках в спортивной одежде и с любимой собакой», — поделилась певица.

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«Каюсь, что когда-то купила шубу Fendi. Потому что сегодня я бы этого не сделала, мне очень жаль животных. Да и стоит она необдуманно дорого», — заявила Могилевская.

Также Наталья призналась, что однажды сделала очень дорогую и бессмысленную покупку, о которой сейчас жалеет. По словам победительницы «Танців з зірками 2017» она приобрела шубу Fendi из натурального меха. Цены на такие шубы превышают отметку в сто тысяч гривен.

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