Девушка назвала свою версию трагедии с украинкой

24-летняя оружейница Ханна Гутьеррес-Рид поделилась своей версией смерти Галины Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, думая, что револьвер заряжен холостыми патронами.

Отметим, что именно Ханна проверяла револьвер на съемках вестерна «Ржавчина». Девушка заявила, что понятия не имеет, как боевые патроны оказались в винтовке, а ее адвокаты подозревают причастность к этому «недовольного» работника.

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По словам Гутьеррес-Рид, на площадке якобы не было настоящих пуль. Соответствующее заявление она сделала через своего адвоката Джейсона Боулза, пишет People.

Как сообщил Боулз, Ханна присоединилась к работе над фильмом 4 октября, очень серьезно относилась ко всем заданиям и заботилась о безопасности. Она проводила тренировки для актеров, боролась за то, чтобы таких занятий было больше, а также регулярно подчеркивала, что оружие никогда не следует направлять на человека.

Кто и почему положил в ящик с патронами боевые пули?

Ранее Роберт Горенс, другой юрист Гутьеррес-Рид, заявлял, что его команда изучает возможность того, что кто-то мог намеренно подложить боевые патроны к холостым. Адвокаты предположили, что сделать это мог «недовольный» работник. Такая версия проверяется полицией.

Отмечается, что девушка, якобы, всегда держала винтовки под замком, в том числе во время обеденного перерыва 21 октября.

«Она проинструктировала свой отдел следить за тележкой с оружием, которую увозят по другим делам или во время обеда. Ханна сделала все, что было в ее силах, чтобы обеспечить безопасность. Она проверила патроны, которыми заряжала огнестрельное оружие в тот день. Она всегда проверяла патроны... Никто не мог предположить или подумать, что кто-то добавит боевые патроны в ящик», – сказал адвокат.

Напомним, режиссер Стю Брамбо ранее заявлял, что Ханна Гутьеррес-Рид во время своей предыдущей работы над фильмом «Древние ритуалы» была предметом многочисленных жалоб.

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