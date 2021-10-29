Джейсон Момоа заболел коронавирусной инфекцией: подробности
Актер находится на самоизоляции
Читайте также: Джейсон Момоа признался, что его заставляли раздеться для роли в киноГолливудский актер и звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа заболел коронавирусом. У 42-летней знаменитости тест на коронавирус показал положительный результат. Во время работы в Великобритании, где снималось продолжение «Аквамена-2» Джейсон заразился, пишет The Sun.
Как утверждает источник, Мамоа чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.
«Это настоящая головная боль для режиссеров фильма, которые теперь обеспокоены тем, что им придется отложить свой плотный график съемок. Все желают ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его возвращения на площадку», – сообщил инсайдер.
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