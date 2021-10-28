Актриса боролась с COVID-19 несколько месяцев назад

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Известная американская актриса Аманда Сейфрид призналась, что болела тяжелой формой коронавируса. Об этом она рассказала в программе «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом».

По словам актрисы, она серьезно заболела, когда узнала, что была номинирована на премию «Оскар» 2021 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Манк».

Также знаменитость за два дня до того, как узнала о болезни, сделала прививку от COVID-19, но вакцина не успела подействовать.

Аманда Сейфрид пояснила, почему скрывала от общественности о своем состоянии. Она сказала, что не хотела афишировать свой диагноз раньше, так как не хотела пристального внимания к своей персоне.

Отметим, что номинации на премию «Оскар-2021» были объявлены еще 15 марта.

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