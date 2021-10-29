Исполнитель роли Чендлера Бинга выпустит автобиографию

Мэттью Перри напишет книгу о наркотической зависимости во время съемок в «Друзьях» Getty Images

Популярный американский и канадский актер Мэттью Перри поделиться малоизвестными фактами о своей жизни и карьере в автобиографии. Flatiron Books, подразделение издательства Macmillan, выиграл права на публикацию книги.

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Как пишет Deadline , мемуары кинозвезды будут опубликованы осенью 2022 года. В книге, которая пока еще не получила названия, Перри расскажет о своей личной борьбе с наркотической зависимостью, из-за которой он не помнить почти три года со съемок сериала «Друзья», где он сыграл Чендлера Бинга.

Размер гонорара актера за написание мемуаров пока не оглашается, однако поговаривают, что сумма будет семизначной.

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