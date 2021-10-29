Руммер Уиллис впервые рассказала, как прошел бракоразводный процесс Брюса Уиллиса и Деми Мур

Старшая дочь голливудских кинозвезд и бывших супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса, 33-летняя актриса Румер Уиллис впервые публично прокомментировала расставание родителей в 2000 году.

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В интервью изданию People девушка рассекретила, как знаменитые мама и папа делили троих детей после разрыва. По словам Румер, Деми и Брюс сделали все, чтобы она и ее младшие сестры Скаут и Таллула не чувствовали, что их родители больше не женаты и не заставляли выбирать кого-то одного из них. Румер призналась, что очень благодарна отцу и матери за то, что после развода ее воспитанием они продолжали заниматься вместе.

«Я невероятно благодарна за то, что мои родители прилагали такие усилия всю мою жизнь, что мне никогда не приходилось выбирать между ними. У меня много друзей, чьи родители развелись, когда они были маленькими, и я наблюдала, как их родители, например, натравливают их друг на друга или как они вынуждены выбирать, с кем провести праздники. Мне не нужно было этого делать, и я очень благодарна за то, что мои родители сделали это таким приоритетом, чтобы мы могли стать семьей, даже если это выглядело иначе», — поделилась воспоминаниями Румер.

Отметим, что даже сейчас у экс-супругов Уиллиса и Мур дружеские отношения. В прошлом году Брюс вместе со второй женой Эммой Хеминг и двумя младшими дочерями провел карантин с бывшей супругой и тремя детьми от первого брака. К тому же Деми называет нынешнюю жену Брюса своей подругой.

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