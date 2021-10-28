В сети показали самые популярные костюмы для Хэллоуина

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Согласно исследованию, проведенному Design Bundles, запрос под названием «костюм для игры в кальмара» превышает количество запросов по другим костюмам для персонажей из фильмов и телесериалов. Хотя шоу дебютировало на потоковом сервисе только в прошлом месяце, костюмы из сериала «Игра в кальмара» заняли верхние строчки в рейтингах нарядов для Хэллоуина. А это составляет почти треть из 11 самых популярных поисковых запросов.

Отметим, что огромная популярность шоу привела к всплеску поисков в Интернете костюмов для Хэллоуина по всему миру. Но есть и те, кто еще склонен к классике и ищет костюмы для Хэллоуина, такие как Женщина-кошка, Харли Квинн, Джокер и Человек-паук. Они входят в пятерку самых популярных поисковых запросов вместе с «Игрой в кальмара».

Также стоит отметить, что такие персонажи, как Пеннивайз, Гарри Поттер и Чудо-женщина, также входят в первую десятку поисковых запросов.

Игра в кальмара

Костюмы из сериала «Игра в кальмара» aliexpress.com

Женщина-кошка

Харли Квинн

Костюм «Харли Квинн» pixabay

Джокер

Костюм «Джокера» pixabay

Человек-паук

Костюм «Человека-паука» pixabay

Пеннивайз

Костюм «Пеннивайза» pixabay

Гарри Поттер

Чудо-женщина

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