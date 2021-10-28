Актриса позировала в нижнем белье для рекламы

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Известная американская актриса и звезда сериала «Милые обманщицы» Люси Хейл снялась в соблазнительной фотосессии. На своей странице в Инстаграм она опубликовала серию снимков, на которых позирует в разных комплектах нижнего белья от Hunkemöller Lingerie.

На днях стало известно, что знаменитость с компанией нижнего белья Hunkemöller Lingerie представит новую коллекцию. Актриса впервые стала лицом их бренда.

«Самое главное, что я узнала, – это занять свое место. Не становитесь маленькими, чтобы другие чувствовали себя в безопасности. Ваши идеи, ваши амбиции и то, кем вы являетесь, заставят многих людей чувствовать себя неловко. Все равно будь собой. Не извиняйтесь за свои чувства, не позволяйте миру (или Интернету) диктовать вам, кем вы должны быть, говорите правду, познавайте силу «НЕТ», носите сексуальную одежду, если хотите. Примите свою врожденную силу, потому что это единственное, что люди не могут отнять у вас», – подписала кадры Хейл.

За несколько часов фото набрали более 700 тысяч лайков и тысячи комментариев, в которых поклонники восхитились фигурой знаменитости:

«Шикарная фигура», «Красивое белье и ты в нем красотка», «Великолепная», «Хорошенькая», «Самое красивое лицо бренда», «Ах какая женщина».

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