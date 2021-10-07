Украинский спортсмен решил продать награду, полученную на Олимпийских играх в Токио

Украинский борец греко-римского стиля и нардеп от партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о намерении продать золотую медаль Олимпийских игр 2020. О таком решении 30-летний спортсмен сообщил на своей странице в Инстаграм.

Читайте также: Рекордсмены по количеству участий в Олимпийских играх

Жан опубликовал фото с наградой, которая стала единственной золотой для Украины на Токийской олимпиаде. В описании к снимку он рассказал, что хотел бы, чтобы эта медаль принесла пользу другим людям. Беленюк добавил, что планирует выставить олимпийское золото на аукцион, а вырученные деньги отдать на благотворительность.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она — честь и гордость нашей страны и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!

Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!», — объявил олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: