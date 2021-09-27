Медики не верили в то, что Макс сможет нормально ходит

Судья юбилейного пятого сезона «Танців з зірками 2021» и главный герой первого сезона «Холостяка» Макс Чмерковский поделился не самыми приятными воспоминаниями из детства.

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В программе «Життя відомих людей» американский танцор, который родился в Одессе, рассказал о тяжелой травме бедра. Хореограф вспомнил, как в 1993 году неудачно прокатился на санках и врезался металлический столб. По словам Макса, врачи не верили в то, что он вообще сможет нормально ходить.

Чмерковский решил не сдаваться и каждый день делал специальные упражнения. Мужчина не только смог научиться прекрасно танцевать, но даже выиграл несколько чемпионских титулов на турнирах и вместе с братом открыл танцевальную школу.

«Это были санки в Одессе в 1993 году. Выпал очень большой снегопад. И с одной из горок я ехал, повернулся, там был большой металлический столб. И я сразу в него влетел. Диагноз, который поставили в одном госпитале — дай Бог, чтобы он ходил с палочкой. Я до сих пор занимаюсь своим телом, потому что у меня дисбаланс из-за этого. Правое бедро по-другому работает, чем это», — признался Макс.

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