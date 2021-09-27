Участник «Танців з зірками» рассказал о сыне от прошлых отношений

Артур Логай впервые признался, что у него есть внебрачный ребенок ©instagram.com/logai.arthur

Известный украинский актер Артур Логай, который сейчас является одним из участников популярного телепроекта «Танці з зірками», поделился в прямом эфире неожиданным фактом о личной жизни.

Читайте также: ТОП-7 звездных мужчин, которые стали отцами после 60 лет

«Мы не собирались жениться, но в какой-то момент, когда люди живут вместе, занимаются любовью, у них появляется ребенок. Мы назвали его Герман, он очень классный», — рассказал Артур.

Звезда сериала «Моя улюблена Страшко» рассекретил, что у него есть внебрачный ребенок. 6 лет назад у Артура был роман с девушкой по имени Оксана. Пара познакомилась на вокальном шоу «Х-фактор». По словам актера, их отношения быстро развивался и вскоре они стали жить вместе. Логай признался, что возлюбленная родила ему сына Германа.

Сейчас актер женат на Евгении, с которой встретился на съемках сериала «Київ вдень та вночі». У супругов есть сын Лев. Логай отметил, что часто проводит время с обеими детьми

Вам будет интересно почитать на Ivona: