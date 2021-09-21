Изгой в собственной семье: как сложилась судьба дочери Лидии Федосеевой и Василия Шукшина
Читайте также: ТОП-10 звезд, которые оставят детей без наследстваМладшая дочь Лидии Федосеевой и Василия Шукшина, Ольга Шушкина, считает себя изгоем в семье. Причина этого стало тяжелое детство и юность. Женщина призналась, что не смогла построить карьеру в кино или на телевидении и считает, что ее жизнь не сложилась.
Детство
Также она поделилась мрачными воспоминаниями из детства. Она призналась, что помнит отца только в могиле. Тогда ей и ее сестре Марии сказали, что папа играет такую роль. И они даже не подозревали, что потеряли отца. А спустя год после смерти Василия Шукшина в их дом пришел отчим Михаил Агранович, который хорошо относился к девочкам, но заменить им отца так и не смог.
Что касается матери Лидии Федосеевой, то она обеспечивала своих дочерей и занималась их культурным развитием. Она часто отправляла их на закрытые премьеры, на каникулы с детьми кинематографистов, а когда возвращалась из зарубежных поездок, то осыпала девочек подарками. Но Ольга нуждалась в любви матери и душевных разговорах с ней, которых никогда не было.
С родной сестрой Машей тоже не сложились близкие отношения. Ее считали лучшей и красивее Ольги, ведь характеры девочек сильно различались. Ольга – застенчивая и имеющая кучу комплексов, а Маша – смелая, красивая и душа компании.
Они были настолько чужие, что никогда не ходили вместе в школу и не встречались на переменах. Ольга считала, что ее сестра стесняется с ней общаться.
По словам дочери Василия Шушкина, ее и старшую сестру никто никогда не учил стоять друг за друга, никто не культивировал понятие семьи. Поэтому Маше и в голову не приходило, что Оле требуется поддержка и сестринское участие. Уже в то время Ольга стала считать себя немножко изгоем в собственной семье.
Юность
Когда у Лидии Федосеевой появился следующий муж, польский художник Марек Межеевский, они все уже жили по собственному разумению. Ольга поступила в ГИТИС по указанию матери, где проучилась два года. Тогда ее захлестнули модные тусовки, вечеринки и ночёвки в общежитии. Спустя некоторое время Ольга вышла замуж, забеременела, развелась с мужем и сделала аборт. К такому решению ее подтолкнула мама. Позже она снова забеременела и сделала аборт, после чего сильно жалела.
Обиды
Когда Ольге исполнилось 18 лет, она получила наследство от отца, которое потратила за границей на алкоголь, наркотики и развлечения. А когда исчезли все деньги, ей пришлось мыть посуду в заведениях и работать продавщицей. А спустя некоторое время она вернулась на родину, где не смогла наладить отношения с родственниками и наделала много глупостей. Но однажды Ольга смогла найти себя и стала верующим человеком.
Поддерживать теплые отношения ей удалось со старшей сестрой Анастасией, которую родила Лидия Федосеева от первого мужа. Настя тоже, как и ее сестра по матери Ольга не общается с мамой и сестрой Марией.
Ольга считает, что ее судьба могла сложиться иначе, если бы был жив отец Василий Шукшин. По ее словам, он не дал бы их семье так бездарно тянуть одеяло каждому на себя.
Вам будет интересно почитать на Ivona: