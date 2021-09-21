Ольга Шушкина откровенно рассказала об отношениях с матерью и сестрой Марией

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Младшая дочь Лидии Федосеевой и Василия Шукшина, Ольга Шушкина, считает себя изгоем в семье. Причина этого стало тяжелое детство и юность. Женщина призналась, что не смогла построить карьеру в кино или на телевидении и считает, что ее жизнь не сложилась.

Детство

Также она поделилась мрачными воспоминаниями из детства. Она призналась, что помнит отца только в могиле. Тогда ей и ее сестре Марии сказали, что папа играет такую роль. И они даже не подозревали, что потеряли отца. А спустя год после смерти Василия Шукшина в их дом пришел отчим Михаил Агранович, который хорошо относился к девочкам, но заменить им отца так и не смог.

Ольга Шушкина с отцом и сестрой instagram звезд

Василий Шушкин instagram звезд

Что касается матери Лидии Федосеевой, то она обеспечивала своих дочерей и занималась их культурным развитием. Она часто отправляла их на закрытые премьеры, на каникулы с детьми кинематографистов, а когда возвращалась из зарубежных поездок, то осыпала девочек подарками. Но Ольга нуждалась в любви матери и душевных разговорах с ней, которых никогда не было.

Ольга Шушкина с родителями и сестрой Марией instagram звезд

С родной сестрой Машей тоже не сложились близкие отношения. Ее считали лучшей и красивее Ольги, ведь характеры девочек сильно различались. Ольга – застенчивая и имеющая кучу комплексов, а Маша – смелая, красивая и душа компании.

Ольга Шушкина со сестрой Марией instagram звезд

Ольга и Мария Шушкина instagram звезд

Они были настолько чужие, что никогда не ходили вместе в школу и не встречались на переменах. Ольга считала, что ее сестра стесняется с ней общаться.

По словам дочери Василия Шушкина, ее и старшую сестру никто никогда не учил стоять друг за друга, никто не культивировал понятие семьи. Поэтому Маше и в голову не приходило, что Оле требуется поддержка и сестринское участие. Уже в то время Ольга стала считать себя немножко изгоем в собственной семье.

Ольга Шушкина с матерью, отцом и сестрой instagram звезд

Юность

Когда у Лидии Федосеевой появился следующий муж, польский художник Марек Межеевский, они все уже жили по собственному разумению. Ольга поступила в ГИТИС по указанию матери, где проучилась два года. Тогда ее захлестнули модные тусовки, вечеринки и ночёвки в общежитии. Спустя некоторое время Ольга вышла замуж, забеременела, развелась с мужем и сделала аборт. К такому решению ее подтолкнула мама. Позже она снова забеременела и сделала аборт, после чего сильно жалела.

Ольга Шушкина дала интервью о семье instagram звезд

Обиды

Когда Ольге исполнилось 18 лет, она получила наследство от отца, которое потратила за границей на алкоголь, наркотики и развлечения. А когда исчезли все деньги, ей пришлось мыть посуду в заведениях и работать продавщицей. А спустя некоторое время она вернулась на родину, где не смогла наладить отношения с родственниками и наделала много глупостей. Но однажды Ольга смогла найти себя и стала верующим человеком.

Лидия Федосеева с дочерью Марией и внучкой instagram звезд

Поддерживать теплые отношения ей удалось со старшей сестрой Анастасией, которую родила Лидия Федосеева от первого мужа. Настя тоже, как и ее сестра по матери Ольга не общается с мамой и сестрой Марией.

Мария Шушкина с родственниками instagram звезд

Ольга Шушкина instagram звезд

Ольга считает, что ее судьба могла сложиться иначе, если бы был жив отец Василий Шукшин. По ее словам, он не дал бы их семье так бездарно тянуть одеяло каждому на себя.

Ольга Шушкина рассказала об отношениях с матерью и сестрой instagram звезд

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