Почему на самом деле распался дуэт «Время и стекло»

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева дала интервью программе «Життя відомих людей», в котором рассекретила настоящую причину распада группы «Время и Стекло». Артистка и ее коллега Алексей Завгородний (Позитив) после 10 лет существования дуэта решили не продолжать контракт.

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«Мы поняли, что в группе «Время и Стекло» ничего не можем поменять. Все настолько любили этот стиль, что как только мы делали шаг в сторону, нас не принимали. И мы поняли, что хотим группу закрыть красиво», — вспомнила Надя.

По словам Нади, она и Позитив мечтали делать треки в разных музыкальных направлениях, но фаны их коллектива не хотели принимать новое звучание. Участники «Время и Стекло» решили, что наступил момент двигаться дальше так, как в этой группе они уже полностью реализовались. Дорофеева добавила, что подготовка к закрытию проекта длилась два года.

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